Министерство транспорта Узбекистана и «Узбекистон темир йуллари» подарили молодой учительнице из Папа Мунисе Мелибоевой сертификат на бесплатное передвижение на поезде до Намангана и обратно до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

О Мунисе Мелибоевой рассказало издание Kun.uz (видео). Педагог с 2017 года работает в 65-й школе Намангана и ежедневно преодолевает 75 км в одну сторону. До вокзала в Папе она едет одну остановку на «Дамасе», а прибыв в Наманган, садится в автобус и едет 9 км до школы.

«В канун Международного женского дня для меня это стало замечательным подарком», — поделилась Муниса Мелибоева.