Рано утром в пятницу в Ташкент в рамках COVAX — глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 — были доставлены специальные шприцы и контейнеры для их безопасной утилизации. Общий вес груза, который приняли сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), составил 4,5 тонны (600 тысяч шприцев и 6600 safety box).

«Это важный груз, поскольку Узбекистан готовится к приему вакцины против COVID-19, — говорится в сообщении представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. — В продолжающейся глобальной борьбе с пандемией COVID-19 шприцы так же важны, как и сама вакцина».

В фонде отметили, что наличие достаточных запасов шприцев до прибытия вакцины позволит немедленно начать процесс иммунизации.

Полученные шприцы относятся к типу с автоматическим отключением — это означает, что их нельзя использовать снова после введения однократной дозы вакцины. Это снижает риск заражения болезнями, передающимися с кровью, в результате повторного использования шприца.

Начало добровольной вакцинации граждан, входящих в группу риска, намечается на этот месяц. По предварительным расчётам, она охватит более 4,1 миллиона человек.