России и Казахстану невыгодно строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», сообщил изданию Tazabek глава Ассоциации перевозчиков Кыргызстана Темирбек Шабданалиев.

По его словам, это проект обсуждается уже больше 20 лет, но за это время он «ни на шаг не сдвинулся с места».

«Очень много вокруг этого проекта пустых разговоров, но движения никакого нет. Почему? Потому что это противоречит интересам больших стран, в частности, Казахстана и России. Когда мы начнем строить железную дорогу, они потеряют несколько показателей, к примеру, потеряют политическое влияние», — считает специалист.

Темирбек Шабданалиев утверждает, что для Казахстана строительство железной дороги в Кыргызстане невыгодно, потому что в таком случае Кыргызстан приобретет железнодорожную независимость.

«Мы станем свободнее в проведении собственной политики как по транспорту, и так и по многим другим направлениям. Еще есть один фактор, Казахстан и Россия являются железнодорожными монополистами движения товаров из Китая. У России очень протяженная железная дорога с Китая, второе место Казахстан занимает. У Казахстана уже 2 железные дороги подошли к границе с Китаем. В связи с этим Казахстан и Россия не хотят терять свой монополизм, влияние и свой авторитет», — сказал он.

Глава Ассоциации перевозчиков считает, что есть и политическое влияние.

«Если мы хотим построить железную дорогу, мы должны получить одобрение от Казахстана и России. Конечно, главные позиции у России, но в этом вопросе Россия всегда отмалчивалась, не говорит ни «за», ни «против», — добавил он.

Темирбек Шабданалиев добавил, что даже Китай не может «продавить» этот вопрос, хоть и заинтересован в строительстве этой дороги, но по своим правилам и нормам.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана также отмечала, что проект ж/д ветки, которая свяжет Китай со странами Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.