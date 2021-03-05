На территории Узбекистана в пятницу ясно, но относительно прохладно. Температура воздуха не превыщает +10…+15 градусов, что близко к среднемноголетним значениям, сообщил Узгидромет.

В субботу с юго-запада начнёт выходить облачный массив, с которым по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям местами пройдёт дождь, возможна гроза. В Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях к вечеру 6 марта возможен небольшой дождь, по остальной территории республики без осадков. Температура воздуха составит ночью 0…+5, днём +12…+17 градусов.

Ночью и утром 7 марта местами по республике возможен небольшой дождь. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается. Температурный фон снизится за счёт вторжения прохладного воздуха с Поволжья и будет в пределах ночью 0…+5 градусов, днём +8…+13.

Международный женский день порадует тёплой погодой без осадков. В этот день будет наблюдаться небольшая облачность, температура в дневные часы повысится до +14…+17 градусов, что незначительно выше нормы.

По горным районам Узбекистана на весь период сохраняется лавинная опасность.