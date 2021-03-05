Первым заместителем председателя Совета Министров по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министром экономического развития и сокращения бедности Каракалпакстана назначен Нуруллан Умирзакович Ерлепесов, сообщило УзА. На этом посту он сменил Айбека Тажетдинова, который возглавил Чимбайский район.

Должность министра транспорта Каракалпакстана занял Султанбай Пердебаевич Сапаров. До него ведомством руководил Аллаберген Бердиев.

Министром занятости и трудовых отношений Каракалпакстана назначен Юлдаш Кочкарович Алимов, сменивший на этом посту Умара Сабурова. До этого времени Юлдаш Алимов был заместителем хокима Элликалинского района.

Председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана стал Абдирахман Данабаевич Сапаров. Ранее он был деканом химико-биологического факультета Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.