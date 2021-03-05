Бесплатный выпуск карт банка, беспроцентные переводы и повышенный курс конвертации — InfinBank подготовил выгодные предложения для клиентов.

С 1 по 31 марта в InfinBank будет действовать акция на бесплатный выпуск дебетовых карт UzCard или Humo.

А до 31 марта при переводе с сумовых карт банков Узбекистана на любую сумовую карту InfinBank в мобильном приложении InfinBank с клиента не будет взыматься комиссия.

Держать средства на картах InfinBank удобно и выгодно. Клиентам доступно множество привилегий:

повышенный курс для конвертации валюты;

депозит Infin Bonus, где помимо годовых процентов держатель получает ежемесячные 0,25% к сумме вклада. 18 месяцев по 0,25% — это дополнительные 4,5% к общему доходу. Получение дохода по вкладу доступно только клиентам InfinBank;

кешбэк 2% на специальный кошелек для держателей карт InfinBank. Начисление происходит по факту оплаты внутри приложения банка;

онлайн-кредит, открытие и управление вкладами, перевод денег, оплата коммунальных услуг доступны в приложении InfinBank.

При переводе между картами InfinBank взымается пониженная комиссия 0,3%.

Найти ближайший филиал банка можно на сайте или в мобильном приложении InfinBank.

Круглосуточный контакт-центр: (+998) 71−202−50−60.

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