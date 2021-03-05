Мечты о счастливом будущем в уютном доме можно претворить в жизнь. Сити-комплекс Infinity поможет в этом. Он станет настоящим центром роскоши, объединив в себе все необходимое для комфортной жизни. Golden House дарит настоящий весенний подарок своим клиентам и предлагает до 9 марта приобрести квартиру в Infinity со скидкой 8%.





Сити-комплекс наполнен силами стихий. Плавные здания получили названия земли, воды, воздуха, огня и души. Жители будут ежедневно заряжаться энергией бесконечности, наслаждаясь сочетанием чуткой природы и чудес современных технологий.

Неисчерпаемый комфорт комплекса погрузит жителей в атмосферу совершенно новой счастливой жизни. Каждое здание комплекса наполнено оригинальными деталями.





Заняв локацию в центре столицы, Infinity предоставляет жизнь в элитном районе с удобной транспортной развязкой. Этажность домов варьируется от 12 до 16, а вид на великолепие гор открывается уже с четвертого.

Авторы проекта подготовили несколько планировочных решений, поэтому каждый клиент подберет уютное гнездышко по своему вкусу. Жизненное пространство продумано с учетом современных тенденций проектирования и все нефункциональные зоны сведены к минимуму. Также девелопер предлагает формат хайфлэт (высокие потолки) с опцией умного дома.

Дворы без машин и двухуровневая подземная парковка, развитая социальная инфраструктура, детские зоны и широкие возможности для отдыха — лишь малая часть новой завораживающей жизни в Infinity.





Рядом с комплексом располагаются детские сады и школы. Инфраструктура вокруг Infinity развита на высоком уровне. Здесь будут находиться одни из ведущих ресторанов города, бутики, посольства и престижные вузы.

Респектабельный комплекс также порадует собственным торгово-развлекательным центром, который станет настоящим подарком для любителей шопинга и веселого времяпрепровождения с детьми и друзьями.





Один из важнейших критериев каждого проекта девелопера — забота о здоровом образе жизни своих клиентов. Так, от комплекса будут проложены комфортные пешие и велосипедные дорожки до любимого Экопарка. Также вблизи расположится зеленая зона, которая поможет наполнить будни свежим и бодрящим воздухом. Вечером жители смогут выходить на прогулку с близкими: дети отлично проведут время на детской площадке, а взрослые смогут поболтать с соседями в уютных беседках.

Golden House не прекращает радовать и заботиться о своих клиентах. Так, помимо скидки в 8%, девелопер продолжает акцию, где каждый получает шанс стать счастливым обладателем сразу двух квартир в столице.





При покупке недвижимости в комплексе Infinity можно получить еще одну потрясающую квартиру в одном из жилых комплексов застройщика в подарок. Сроки акции ограничены.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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