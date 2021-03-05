Грузия открывает воздушные границы для граждан Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Решение об этом 5 марта принял межведомственный координационный совет, сообщила пресс-служба правительства страны.

Теперь граждане этих четырёх государств могут летать в Грузию на основании отрицательных результатов ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до вылета. На третий день пребывания в стране визитёры обязаны пройти повторное тестирование за свой счёт.

При этом сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для туристов. Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами, отмечает ИА «Новости — Грузия».

С 1 марта въезжать в Грузию при отрицательном результате теста на коронавирус также могут граждане Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана и России. Ещё ранее эти же правила были установлены для граждан Европейского союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Турции.

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации власти Грузия с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и могут предъявить соответствующий документ на границе.

Напомним, c июля 2019 года Ташкент и Тбилиси связало регулярное авиасообщение, частота рейсов была установлена в два раза в неделю по вторникам и пятницам.