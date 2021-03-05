Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 5 марта принял вновь назначенную главу Делегации Европейского союза, посла Шарлотту Адриан, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручила министру копию верительных грамот. Министр поздравил главу Делегации ЕС с назначением, пожелал ей успехов в развитии и укреплении дружественных отношений Узбекистана с Европейским союзом.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, торгово-экономической, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Стороны положительно оценили ход переговорного процесса по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС», — говорится в сообщении. Отметим, к настоящему моменту по этому вопросу проведено уже 7 раундов переговоров.

Рассмотрены график, повестка дня и организационные вопросы предстоящих совместных мероприятий, в том числе очередного заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС», предстоящего раунда диалога высокого уровня «Евросоюз — Центральная Азия» по политике и безопасности.

«Выражена надежда на предоставление Узбекистану статуса „GSP+“ до конца марта 2021 года», — говорится в сообщении. Напомним, в декабре Еврокомиссия досрочно приняла решение предоставить Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс «GSP+». Это позволит стране удвоить число товаров, беспошлинно поставляемых в ЕС.

На встрече была озвучена заинтересованность Узбекистана в активизации тесного взаимодействия с Европейским союзом в сфере образования, в частности по линии новой программы Erasmus.

Ранее Шарлотта Адриан возглавляла отдел финансово-технического сотрудничества Представительства Европейского союза в Кыргызстане.

Предыдущий глава Делегации ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс завершил свою четырехлетнюю миссию в июле прошлого года.