4 и 5 марта онлайн-СМИ и блогеры вслед за изданием Korrespondent сообщили о том, что зять президента Узбекистана Отабек Умаров проходит лечение в Южной Корее. В сообщении подтверждается, что он пострадал в аварии на мотоцикле вечером 13 февраля на проспекте Мустакиллик рядом со станцией метро «Пушкин».

«Газете.uz» факт ДТП был известен, однако редакции не удалось получить подтверждение в Администрации президента, Министерстве здравоохранения и ГУВД Ташкента. Официальных сообщений о происшествии до сих пор не было.

На фоне отсутствия официальной информации распространились слухи о гибели водителя автомобиля Epica, пострадавшего в ДТП. В интервью Korrespondent Бобур Маматов, представившийся водителем машины, опроверг эту информацию. Он также сообщил, что сам отвёз мотоциклиста в больницу, отметив, что на тот момент не знал, кто это.

На проспекте Мустакиллик запрещено движение мотоциклов.

В пятницу депутат Расул Кушербаев написал в своём Telegram-канале, что «любая информация обретает реальную ценность, если она является проверенной». «Нельзя принимать разные предположения и мнения как основание или юридический факт до публикации информации какого-либо официального ведомства», — отметил он.

Парламентарий выразил мнение, что освещение вопроса здоровья Отабека Умарова имеет политический окрас. «Честно, не понимаю: разве авария и лечение одного человека настолько необычное происшествие? Каждый может попасть в такую ситуацию», — отметил он, пожелав Отабеку Умарову выздоровления.