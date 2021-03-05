Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта подписал указ об утверждении Концепцию развития гражданского общества в 2021—2025 годах.

Приоритетными направлениями концепции определены:

последовательное совершенствование правовых основ развития гражданского общества;

содействие институтам гражданского общества и совершенствование механизма их государственной поддержки;

создание необходимых условий для активного участия институтов гражданского общества в государственном и общественном управлении;

расширение участия институтов гражданского общества в реализации государственных социальных проектов;

обеспечение открытости деятельности институтов гражданского общества.

Указом также утверждены «дорожная карта» по реализации концепции в 2021 году и целевые показатели развития гражданского общества в 2021—2025 годах.

Целевые показатели предусматривают увеличение объёма господдержки негосударственных некоммерческих организаций (ННО) и других институтов гражданского общества в виде субсидий, грантов и социальных заказов не менее чем в 1,2 раза в 2021 году и в 1,8 раза в 2025 году.

Общественным фондам по поддержке ННО и институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Каракалпакстана, Кенгашах народных депутатов областей и Ташкента выделят 16 млрд сумов в 2021 году и 70 млрд сумов в 2025 году.

Число представителей ННО, созданных по инициативе граждан, в общественных советах при каждом госоргане (по отношению к общей численности представителей ННО в составе общественных советов) планируется довести до 5% в 2021 году и 25% в 2025 году.

Общее количество предложений, внесённых ННО вышестоящим организациям по совершенствованию законодательства, должно быть доведено до 1000 в 2021 году и до 5000 в 2025 году.

Количество ННО, участвующих в реализации госпрограммы объявляемого года, ожидается увеличить до 30 в 2021 году, госпрограммы 2025 года — до 50.

Число правонарушений, совершаемых ННО (по отношению к общему количеству правонарушений, совершённых в 2020 году), планируется снизить на 3,8% в 2021 году и на 19,2% в 2025 году, упростив действующие процедур и усилив профилактические меры.

Указом с 1 апреля вводится Индекс открытости деятельности негосударственных некоммерческих организаций. Рейтинг будет составляться по итогам каждого года на основе осуществлённой ННО работы, уровня социального партнёрства, результативности выделенных субсидий, грантов и социальных заказов и других показателей. Разработка и введение индекса в практику возложена на органы юстиции.

Кроме того, указом вводится институт постоянного представителя ННО, участвующего в заседаниях Законодательной палаты Олий Мажлиса и её комитетов (комиссий). Он назначается и освобождается от должности Общественной палатой из числа работников ННО, которые внесли вклад в развитие гражданского общества, проявили активность при защите прав и свобод граждан и заслужили уважение народа.

С 1 мая поручено запустить Единый интерактивный портал «Шаффоф хайрия» («Прозрачная благотворительность») для централизованного сбора и распределения благотворительных пожертвований, а также контроля их целевого и адресного использования.

В этом году в Каракалпакстане, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях и Ташкенте будут созданы «Дома негосударственных некоммерческих организаций». В них будут размещены новые созданные и работающие в общественно значимых сферах ННО на основе права безвозмездного пользования.

Общественной палате совместно с Министерством юстиции и Агентством по делам молодёжи поручено обеспечить вхождение Узбекистана в ряд ведущих стран мира по Всемирному индексу благотворительности (The World Giving Index).