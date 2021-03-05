Церемония открытия Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Узбекистана состоялась 3 марта, сообщила пресс-служба ГТК. Это управление было образовано указом президента летом прошлого года.

Первый такого рода ситуационный центр создан в партнёрстве с Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при поддержке правительства Японии.

Это специализированное подразделение призвано осуществлять масштабный дистанционный контроль за таможенными объектами в режиме реального времени с использованием современных информационных технологий и возможностей, а также методов анализа на основе передового опыта таможенных служб зарубежных стран, сообщили в ГТК.





Фото: УНП ООН.

Как отметили в представительстве УНП ООН, ситуационный центр позволит усилить межведомственную координацию в области мониторинга работы автомобильных, железнодорожных пунктов пропуска и пунктов пропуска в аэропортах, а также повысить аналитический потенциал оперативных подразделений правоохранительных органов.

Он также облегчит централизованный сбор, обработку и анализ информации, сотрудничество в области обмена информацией с другими странами в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности, контрабанде и нарушению таможенных правил.

Центр будет действовать в качестве центра оперативной координации при проведении совместных операций между различными правоохранительными органами как на национальном, так и на региональном и международном уровнях. Наряду с этим, центр будет содействовать беспрепятственному легитимному передвижению с одновременным предупреждением незаконного передвижения.

Центр оснащён оборудованием на сумму около 500 тысяч долларов США, которое включает компьютеры, мультимедийное и офисное оборудование, специальную мебель, источники бесперебойного питания, кондиционеры, сетевые системы, системы хранения данных и контроля доступа и другие.