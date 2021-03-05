Утром 5 марта в Яккасарайском районе Ташкента 22-летняя Д.Р., управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершила наезд на двух пешеходов, после чего столкнулась с Cobalt, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

ДТП произошло на улице Богибустон. В результате аварии женщина-пешеход, 41-летняя Г. Д., получила телесные повреждения, 58-летний Х. М. от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.