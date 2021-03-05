Сотрудники Шайхантахурского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Службы государственной безопасности задержали лиц, причастных к незаконной купле-продаже криптовалюты, сообщила пресс-служба департамента.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин Д. К. пытался продать 0,45 биткоина покупателю Р. за 23,4 тысячи долларов и 800 тысяч сумов с учётом своей наценки в 5%, оценив одну единицу криптовалюты в 49,67 тысячи долларов. Продавец был задержан при получении указанной суммы после перевода валюты в электронный кошелёк Р.

По данному факту в отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по статьям 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

В Узбекистане все операции с криптовалютой должны проводиться исключительно на криптобирже, которая открылась в январе 2020 года. При этом граждане могут только продавать криптоактивы, а покупать валюту не разрешается из-за «низкой финансовой грамотности населения».