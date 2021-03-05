Специальное подразделение компании Alfraganus Academy организует покупку коммерческой недвижимости с уже готовым арендатором. Такой вид бизнеса считается высокорентабельным и перспективным направлением инвестирования. Он способствует получению пассивного дохода без особых рисков.

Alfraganus — один из крупных в Узбекистане и Средней Азии торгово-развлекательных комплексов под открытым небом.

Территория ТРК — свыше 110 тысяч кв. м. Предприниматели могут выбрать подходящий вариант из 507 коммерческих помещений. Каждая зона будет включать индивидуальный набор технических и эксплуатационных характеристик.

Важной особенностью коммерческих помещений Alfraganus является высота потолков. Она составляет 6 м. Это позволяет реализовать двухуровневое помещение и увеличить вдвое полезную площадь.





Стилистика и фасадное оформление торговой точки — основные конкурентные преимуществ в сегменте коммерческой недвижимости. Фасады торгового квартала Alfraganus помогают продемонстрировать особенности направления бизнеса. Покупателей ждут 15 типов фасадов, которые объединяет общая архитектурная концепция проекта.

Шопинг начинается с парковки. Если будущему клиенту будет негде оставить автомобиль, то запланированные покупки могут не состояться. Поэтому в проект Alfraganus заложен масштабный круговой паркинг на 1,5 тысячи автомобильных мест.

На стартовом этапе продаж для клиентов предусмотрены привлекательные условия покупки: скидки, а также рассрочка на 24 месяца.

Стоит воспользоваться возможностью выгодных и высокодоходных инвестиций.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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