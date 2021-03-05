Страховые услуги становятся все более востребованными в Узбекистане. Несмотря на вызванный пандемией экономический спад, рынок страхования растет и пополняется новыми предложениями. Одной из организаций, укрепивших свои позиции в 2020 году, стала компания Alfa Invest.

Генеральный директор Alfa Invest Инесса Ахметова рассказала о том, как 2020 отразился на деятельности компании, и поделилась планами на 2021 год.

Как прошел 2020 год для компании Alfa Invest

На протяжении 18 лет страховая компания Alfa Invest демонстрировала стабильный рост. 2020 год не стал исключением и компания достойно справилась со всеми сложностями в период пандемии. Сотрудники провели большую работу внутри компании и поставили еще более амбициозные цели на 2021 год.

По итогам предыдущего года Alfa Invest продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей, значительно увеличив резервы и активы. Компания также сохранила высокий уровень платежеспособности и повысила уставной капитал до 50 млрд сумов согласно постановлению президента «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан».





Как изменились ключевые показатели деятельности компании Alfa Invest

Главным и основным показателем деятельности компании являются страховые выплаты. Alfa Invest возместил ущерб по страховым случаям, произошедшим во время стихийных бедствий, пожаров и ураганов в Бухаре, Навои, Сырдарье. Общий размер выплат по всей республике за 2020 год превысил 16 млрд сумов.





Планы на 2021 год

Компания Alfa Invest с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что поставленные финансовые и стратегические цели 2021 года будут достигнуты в полном объеме.

Одним из первых шагов в 2021 году является обновление логотипа — это важный этап в жизни Alfa Invest.

На этой стадии Alfa Invest планирует развивать страховую грамотность населения путем повышения доверия и лояльности к сфере страхования и внедрения новых онлайн-продуктов и сервисов. Они упростят процесс взаимодействия между страховой компанией и клиентами, начиная с момента покупки страхового полиса и заканчивая получением страхового возмещения.





Как будет проходить обновление фирменного стиля Alfa Invest

Страховая компания Alfa Invest приступает к использованию новых товарных знаков. Внедрение нового фирменного стиля и обновление подразделений компании, агентской сети и всех связанных продуктов будет происходить поэтапно в течение 2021 года.

Внешние изменения облика наряду со стратегическими внутренними станут двигателем развития новой эпохи онлайн-страхования в Alfa Invest и усилят позиции компании на рынке.





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