Компания Uzbekistan Airways сообщила об открытии новых региональных рейсов с 28 марта. Рейсы будут выполняться ежедневно.
Новые рейсы
- Самарканд — Фергана. 15:55 (прибытие — 16:55)
- Фергана — Самарканд. 17:45 (18:50)
- Самарканд — Ургенч. 11:50 (13:05)
- Ургенч — Самарканд. 13:55 (15:05)
- Самарканд — Наманган. 08:05 (09:05)
- Наманган — Самарканд. 09:55 (11:00)
Ранее мы писали, что Uzbekistan Airways открыла рейсы между Ургенчем и Ферганой. Они выполняются по четвергам и субботам.
До этого многие годы все внутренние авиарейсы выполнялись только из Ташкента, хотя раньше многие города Узбекистана, даже небольшие, были связаны регулярными авиамаршрутами.
9 февраля президент подписал указ о развитии внутреннего и паломнического туризма. Документом предусмотрено субсидирование авиа- и железнодорожных рейсов по вновь открываемым маршрутам, а также авиарейсов из Ташкента в Бухару, Нукус, Термез, Ургенч и в Ферганскую долину;
Позже правительство утвердило размеры скидок на новые внутренние авиарейсы.
Владимир Краснов
А когда восстановят авиасообщение между Ташкентом — Самаркандом и Ташкентом — Бухарой. Развиваем туризм, но самолетов не будет.
maruf kurbanov
Добрый день всем Узбекистанцы!
Почему нет Рейсы в Андижан????
Это не понятно мне лично