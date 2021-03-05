Компания Uzbekistan Airways сообщила об открытии новых региональных рейсов с 28 марта. Рейсы будут выполняться ежедневно.

Новые рейсы

Самарканд — Фергана. 15:55 (прибытие — 16:55)

Фергана — Самарканд. 17:45 (18:50)

Самарканд — Ургенч. 11:50 (13:05)

Ургенч — Самарканд. 13:55 (15:05)

Самарканд — Наманган. 08:05 (09:05)

Наманган — Самарканд. 09:55 (11:00)

Ранее мы писали, что Uzbekistan Airways открыла рейсы между Ургенчем и Ферганой. Они выполняются по четвергам и субботам.

До этого многие годы все внутренние авиарейсы выполнялись только из Ташкента, хотя раньше многие города Узбекистана, даже небольшие, были связаны регулярными авиамаршрутами.

9 февраля президент подписал указ о развитии внутреннего и паломнического туризма. Документом предусмотрено субсидирование авиа- и железнодорожных рейсов по вновь открываемым маршрутам, а также авиарейсов из Ташкента в Бухару, Нукус, Термез, Ургенч и в Ферганскую долину;

Позже правительство утвердило размеры скидок на новые внутренние авиарейсы.