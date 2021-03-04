Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Узбекистан 11−12 марта, сообщило ИА АКИpress со ссылкой на главу кыргызстанского МИДа Руслана Казакбаева.

По его словам, поступило много приглашений от глав государств других стран.

«В своем выступлении президент озвучивал желание, что хочет совершить первые визиты в соседние страны — Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Китай», — рассказал Казакбаев.

Руслан Казакбаев добавил, что график визитов будет составлен после визита в Узбекистан.

Ранее Садыр Жапаров совершил визиты в Россию и Казахстан.

В конце февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встречался с главой МИД Кыргызстана и пригласил кыргызскую сторону принять участие в конференции «Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности», которая состоится в Ташкенте в 2021 году.

Стороны также обсуждали вопросы подготовки, содержательного наполнения и проведения официального визита президента Кыргызстана в Узбекистан.