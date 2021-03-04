Национальная телерадиокомпания Узбекистана подписала договор о дистрибуции контента с российской компанией SPB TV.

Как сообщается на сайте SPB TV, контент на узбекском языке впервые станет официально размещаться на ТВ-платформах России и стран СНГ. Программы будут доступны в HD-качестве.

На первом этапе зрителям будут доступны 12 каналов НТРК — новостные, спортивные и развлекательные, в том числе на всех типах устройств с доступом в интернет. Вещатели в каждом регионе смогут заменять рекламу на собственную.

«Согласно официальной статистке, в России сейчас постоянно находятся более 2 миллионов граждан Узбекистана. Долгое время эта аудитория не имела возможности смотреть контент на родном языке. Наше соглашение с НТРК решает эту проблему», — сказал генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов.

«Соглашение с компанией SPB TV открывает новые возможности для контента на узбекском языке: теперь мы можем делиться своими проектами, учиться и общаться с единомышленниками», — отметил председатель НТРК Узбекистана Алишер Хаджаев.

Вещательная сеть НТРК включает 14 центральных теле- и радиоканалов, а также 12 территориальных телерадиокомпаний во всех регионах страны. В 2021 году телевидение Узбекистана отметит своё 65-летие.