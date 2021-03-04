Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев и глава здравоохранения России Михаилом Мурашко обсудили 3 марта в Москве вопросы совместной борьбы с коронавирусом, использования вакцины «Спутник V» и открытие филиала университета имени Пирогова в Узбекистане, сообщило ИА «Дунё».

На встрече в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была достигнута договоренность о совместном изучении и секвенировании вариаций штамма коронавируса, встречающихся в Узбекистане, об исследовании популяционного иммунитета населения республики к COVID-19, а также оказании методологической и иной поддержки в восстановлении Института вакцин и сывороток в Узбекистане.

Во время визита было подписано соглашение о сотрудничестве в области трансплантологии между Республиканским научно-практическим центром нефрологии и трансплантации почки Узбекистана и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.

Сотрудничество между этими медицинскими центрами, как ожидается, поможет расширить оказание неврологической и трансплантационной помощи, наладить системную профилактическую работу и повысить качество подготовки медицинских кадров в Узбекистане.

Кроме того, министр Абдухаким Хаджибаев встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вручил ей нагрудный знак «Мехр ва саховат» («Милосердие и щедрость»), говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечалось, что во время пандемии российские специалисты посещали Узбекистан для помощи коллегам, а Роспотребнадзор передал стране тест-системы для проведения 140 тысяч исследований на коронавирус, поставил мобильную лабораторию экспресс-диагностики для оказания первичной медико-санитарной, акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи, а также услуг по обследованию и выявлению особо опасных инфекций (ВИЧ, COVID-19 и других).

Стороны также продолжат сотрудничество по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках единого эпидемиологического пространства на благо здоровья населения стран, говорится на сайте Роспотребнадзора, а также по оказанию консультативной помощи в унификации санитарно-эпидемиологических стандартов и совершенствования лабораторной базы в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве.