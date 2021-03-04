Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта выступил на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества, прошедшем в формате видеоконференции на тему «Региональное экономическое сотрудничество в период после COVID-19».

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, также участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирана Хасан Рухани, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Пакистана Имран Хан, а также генеральный секретарь ОЭС Хади Солейманпур, руководители региональных структур.

По словам Шавката Мирзиёева, имеющиеся в рамках ОЭС торгово-экономические, финансовые, инвестиционные, транспортно-коммуникационные и энергетические возможности используются не в полной мере.

Президент выдвинул ряд предложений.

Первое — снять торговые и транспортные ограничения, установленные странами ОЭС в период карантина. «Широкое внедрение цифровых технологий и электронной коммерции заметно облегчит торговое сотрудничество», считает глава государства.

Исходя из этого Узбекистан считает необходимым ускорить согласование и принятие предлагаемого Турцией Соглашения о взаимной торговле, сказал он.

Второе — развитие производственной кооперации на основе принципа взаимодополняемости, что «будет способствовать повышению благосостояния народов стран».

Третье — обеспечение свободного движения средств, товаров и услуг между государствами-членами, расширение межбанковских связей и финансирования.

Шавкат Мирзиёев предложил провести в ближайшее время Международный банковско-финансовый форум с участием банков стран.

Четвёртое — расширение сети транспортных коридоров и повышение транзитного потенциала регионов, что «будет способствовать ещё большей активизации экономического взаимодействия».

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии транспортных коридоров Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман, Узбекистан — Кыргызстан — Китай, а также маршрутов, обеспечивающих выход через Азербайджан на Турцию и страны Европы», — указал глава государства.

Кроме того, строительство новой железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар имеет огромное значение для интеграции Афганистана в регион и обеспечения устойчивого развития, отметил он.

Пятое — совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) разработать и принять новую программу ОЭС в области продовольственной безопасности.

Шавкат Мирзиёев выразил готовность провести в Узбекистане в 2021 году очередное заседание министров сельского хозяйства государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Шестое — разработать и утвердить среднесрочную стратегию, направленную на обеспечение энергетической устойчивости и широкое привлечение в эту сферу инвестиций и современных технологий. Президент указал, что регион располагает огромными ресурсами возобновляемой энергии и имеет большие возможности для развития «зелёной экономики».

Седьмое — создать конкретные действенные механизмы регионального сотрудничества для решения проблем экологии и глобального изменения климата, негативные последствия которых ощущаются в регионе, в частности, в Приаралье.

Восьмое — ещё больше усилить сотрудничество в сфере здравоохранения. Президент предложил создать и внедрить в рамках ОЭС систему мониторинга эпидемиологической ситуации и заблаговременного планирования соответствующих мер.

15-го саммит ОЭС пройдёт в Туркменистане.

Членами ОЭС (создана в 1985 году) в настоящее время являются 10 государств. Помимо Узбекистана, это Турция, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.