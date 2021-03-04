Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев высказался о проекте указа президента об обеспечении населения жильём. Документ обсуждался в среду на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева.

«Вопрос жилья очень серьезный, особенно в Ташкенте, где в одном доме проживают несколько семей. Данный указ кардинально изменит жизнь населения, нуждающегося в жилье», — приводит слова градоначальника Daryo.

По его мнению, обеспечение исполнения указа приведёт к сокращению в семьях ссор, преступлений и разводов, поскольку совместное проживание является причиной многих проблем. Хоким добавил, что если у каждой семьи будет свой санузел или кухня, то они смогут жить более спокойно.

«Я сам хорошо знаю, каково это жить семьями в одном доме. К примеру, мы, четверо братьев, жили со своими семьями в одном доме. Постепенно, найдя возможность, начали съезжать. Но в те времена люди были намного терпеливее, в семьях не было ссор», — вспомнил Джахонгир Артыкходжаев и добавил, что вышеназванный указ поспособствует строительству более качественных домов.

На вышеназванном совещании у президента также говорилось, что в Узбекистане на программу обеспечения населения жильем выделят 11,5 трлн сумов. Кроме того, в 2021 году будет введен шестимесячный льготный период по ипотеке, в городах первоначальный взнос снизят с 20 до 15%, а льготы застройщикам продлят до конца года.