Наблюдательный совет футбольного клуба «Бунёдкор» избрал Шухрата Мирусмановича Максудова главным тренером команды, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Он сменил на этому посту Марата Мифтахутдинова, который тренировал команду с конца 2020 года.

Шухрат Максудов временно исполнял обязанности главного тренера после ухода Мирджалола Касымова в «АГМК» в конце декабря 2018 года. Через месяц команду начал тренировать Вадим Абрамов.

В ноябре прошлого года исполнительный комитет АФУ принял решение о том, что наставники национальной, олимпийской и молодёжных команд Узбекистана должны работать только в сборной, передаёт Championat Asia. В связи с этим Вадим Абрамов покинул свой пост тренера «Бунёдкора» в декабре прошлого года и сконцентрировался на работе в главной команде страны.

Шухрат Максудов (1970 г. р.) начал спортивную карьеру в составе ташкентского «Пахтакора». В 1992—1997 годах являлся членом национальной сборной Узбекистана. В 1994 году вместе со сборной участвовал в летних Азиатских играх в Хиросиме и выиграл футбольный турнир летних игр. В общей сложности Максудов сыграл в составе сборной в 21 матче и забил 11 голов.

В начале 1997 года он перешёл ферганский «Нефтчи» и в 2000 году закончил свою карьеру в качестве футболиста именно в этом клубе. После завершения в качестве футболиста, Шухрат Максудов в 2001 году стал помощником тогдашнего главного тренера ферганского «Нефтчи» — Юрия Саркисяна. В период 2013—2015 годов был главным тренером молодёжной сборной Узбекистана. С 2011 по 2015 год являлся помощником главного тренера национальной сборной Узбекистана.