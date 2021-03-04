Сохранение естественных экосистем и биоразнообразия имеет существенное экономическое, экологическое и социальное значение. Оно формирует продуктивную среду обитания и влияет на здоровье человека.

Всемирный день дикой природы — напоминание о том, что окружающая среда требует особого внимания и осознанного отношения к себе. Ведь природный мир прекрасен своим разнообразием и многогранностью.





Цель компании «Лукойл» — сохранение в регионах своей деятельности разнообразия природных биосистем, их щадящее использование. Важно не угрожать их способности к жизни и размножению.

Компания придерживается основного принципа по сохранению биоразнообразия: «предотвращать — сокращать — восстанавливать — компенсировать».

На ранней стадии проводится оценка воздействия планируемых проектов на окружающую среду. На этом этапе идет сбор фоновой информации о состоянии экосистем на территории намечаемой деятельности. Сюда же включается изучение состояния ценных и особо охраняемых видов флоры и фауны.





Полученные данные учитываются при выборе площадки для размещения производственных объектов. При необходимости рассматриваются альтернативные варианты реализации проекта.

При реализации принятой политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, компания уделяет внимание сохранению биоразнообразия. Это касается контрактных территорий в Бухарской и Кашкадарьинской областях. Для устойчивого сохранения биоразнообразия важно усиливать ответственность общества на всех его уровнях.





На всех контрактных участках «Лукойл» силами специализированных подразделений Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды, Института ботаники Академии наук ведется постоянное наблюдение за состоянием растительного и животного мира.

По результатам исследований эксперты составляют заключение и дают рекомендации. Их выполнение помогает минимизировать воздействие от реализации проектов как на биоразнообразие, так и на окружающую среду в целом.

В рамках реализации плана действий по сохранению биоразнообразия участка Хаузак-Шады компания осуществляет ряд мероприятий. «Лукойл» оборудует линии электропередач элементами птицезащиты, проводит биологическую рекультивацию земель.





Компания регулярно наблюдает за воздействием на биоразнообразие озера Денгизкуль. Особый акцент при этом делается на орнитофауну. Проводится работа по повышению культуры персонала и внешних сторон по вопросам биоразнообразия.

Эксперты-орнитологи заключили, что озеро Денгизкуль до настоящего времени продолжает сохранять международное и региональное значение и соответствует критериям Рамсарской конвенции.





Для информирования персонала компании и подрядных организаций об охранных зонах вокруг озера Денгизкуль «Лукойл» установил дополнительные предупреждающие знаки и информационные щиты. К таким участкам относится водоохранная и места размножения водно-болотных птиц.

Информация о биологической уязвимости озера и охранных зонах включена в материалы вводного инструктажа по цеху добычи газа «Хаузак». Информационные буклеты и памятки распространяются среди собственного персонала, персонала подрядных организаций и прочих заинтересованных сторон.

Эксперты заключили, что мероприятия, проводимые нефтегазовой компанией, способствуют смягчению отрицательного воздействия на биоразнообразие контрактных участков.





Сохраняя богатство видов, «Лукойл» поддерживает стабильность экосистем, обеспечивает их равновесие. В компании понимают, что каждый вид в природе выполняет свою особую функцию.

Разумное и бережное использование биологических ресурсов, сохранение видового биоразнообразия являются важными элементами устойчивого развития деятельности человечества. Это позволит сохранить многообразное великолепие природы.

На правах рекламы.