Взгляд изнутри: как устроена фабрика Imzo

Руководитель фабрики Imzo Алишер Исматов
«Наша фабрика не имеет аналогов и заметно выделяется среди фабрик стран СНГ. В ней задействовано более 1,4 тысячи сотрудников. Мы производим 160 тысяч кв. м изделий в месяц и около 1,2 млн кв. м в год. В 2021 году руководство инициировало проект по расширению производства Imzo и строительству производственных баз в Нукусе, Намангане и Навои.
Основной фокус фабрик в этих регионах будет направлен на сборку ПВХ и алюминиевых светопрозрачных конструкций, а также обработку стекла для существующей клиентской базы. Расширение производства также позволит создать дополнительно 500 рабочих мест».