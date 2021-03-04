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Спецпроект
Взгляд изнутри: как устроена фабрика Imzo
Руководитель фабрики Imzo Алишер Исматов рассказал о том, как устроено производство и дистрибуция продукции компании.
Каждый день люди взаимодействуют с окнами. Они открывают их, чтоб проветрить помещение, или закрывают, чтоб согреться. При этом мало кто задумывается, какой сложный процесс стоит за производством окон.

«Газета.uz» побывала на фабрике Imzo и узнала, как производятся окна и двери, в каких условиях работают сотрудники и что случается с бракованной продукцией.

﻿Кроме того, руководитель фабрики рассказал о карьерных перспективах и собственном продвижении.

Территория в 16 футбольных полей
При входе фабрика кажется большой и необъятной. По словам руководителя Алишера Исматова, ее общая площадь составляет 160 тысяч кв. м, а производственная площадь — 70 тысяч кв. м. Для сравнения, здесь спокойно может уместиться 16 футбольных полей.
Руководитель фабрики Imzo Алишер Исматов
«Наша фабрика не имеет аналогов и заметно выделяется среди фабрик стран СНГ. В ней задействовано более 1,4 тысячи сотрудников. Мы производим 160 тысяч кв. м изделий в месяц и около 1,2 млн кв. м в год. В 2021 году руководство инициировало проект по расширению производства Imzo и строительству производственных баз в Нукусе, Намангане и Навои.

Основной фокус фабрик в этих регионах будет направлен на сборку ПВХ и алюминиевых светопрозрачных конструкций, а также обработку стекла для существующей клиентской базы. Расширение производства также позволит создать дополнительно 500 рабочих мест».
На фабрике расположены три основных цеха по производству алюминиевых дверей и окон, ПВХ и двойных стеклопакетов. Производственные процессы продуманы таким образом, чтобы максимально облегчить логистику и тем самым сэкономить время и средства. В результате покупатель получает готовый продукт в короткий срок и по выгодной цене.
Автоматизация и мониторинг производства
Производственный процесс построен на базе программного обеспечения SAP и полностью автоматизирован. Это достаточно мощное программное обеспечение, которое хранит все операционные данные и действия, связанные с производством. В некотором смысле софт является «мозгом» фабрики.
С помощью SAP можно отслеживать работу на каждом этапе от заказа до получения готовой продукции.
По сути сотрудники только размещают материалы на контрольно-техническом оборудовании и переводят готовые конструкции на следующий этап. После их упаковывают и складируют.

Главный технолог фабрики Imzo Бахтиер Азизов отметил, что благодаря автоматизации увеличилась производительность и снизилась вероятность ошибок.
Мастера Imzo и работа с клиентами
У компании Imzo открыты филиалы по всему Узбекистану. В Ташкенте работают 13 шоурумов и 8 дилеров. А в других регионах действует 21 филиал. Можно быть уверенным, что заказанную продукцию доставят в любой город в оптимальные сроки. Сеть продолжает расширяться и клиентам будет все удобнее выбирать и заказывать изделия Imzo.

Когда клиент оформляет заказ в шоуруме, персонал делает замеры и готовит дизайн. После утверждения чертежей проект отправляется на завод.
«Как только заказ поступает в программу, наши сотрудники детально изучают чертеж. Дальше он отправляется в отдел снабжения, а затем и в соответствующий цех на производство», — объяснил глава фабрики.
Как в шоурум, так и заказчику продукцию доставляют в специальных машинах, которые сопровождают два экспедитора. Когда товар принят, мастера Imzo приступают к монтажным работам.
Инвестиции в развитие сотрудников
Люди — один из главных приоритетов компании. Все новые работники в обязательном порядке проходят вводный тренинг, где знакомятся с ключевыми аспектами работы. Новички получают наставников, которые следят за их прогрессом в обучении и интеграцией в коллектив.
На территории фабрики действуют специальные учебные центры для повышения квалификации. К обучению привлекаются иностранные специалисты из Турции, России и Германии.

Для работников Imzo организованы курсы турецкого и английского языков. Ведь для успешной работы на зарубежном оборудовании, нужно владеть соответствующими языками. При этом в общей сложности более 30 рабочих несколько раз в год отправляются за рубеж на повышение квалификации.

Также Imzo следит за здоровьем своих сотрудников. На территории фабрики созданы условия для занятия спортом. Здесь по средам и четвергам проводятся футбольные соревнования. Это поднимает дух и заряжает энергией, а также помогает работникам трудиться более сплоченно.
«На фабрике Imzo у работников открываются широкие карьерные перспективы. Мы все (руководители) пришли сюда как рядовые сотрудники, а теперь работаем на руководящих должностях.

Каждый руководитель поднимается по своей карьерной лестнице постепенно. Никто не пришел сверху и не стал начальником сразу. Даже руководитель фабрики и управляющие отделов сначала стали специалистами своего направления и только потом заняли руководящие должности», – рассказал руководитель фабрики Алишер Исматов.
Переработка отходов и забота об экологии
По словам Алишера Исматова, за всей работой следят экологи. Территория полностью благоустроена и безопасна для работников и посетителей.

«Мы практически не производим отходов. Все отходы производства отправляются на наши собственные заводы для переработки. Фабрика выводит максимум до 4% отходов от общего количества сырья», – поделился помощник главы завода Imzo Джахонгир Ганиев.

Таким образом, компания всегда поддерживает сотрудников и выстраивает дружеские отношения с каждым клиентом. Также Imzo старается автоматизировать рабочие процессы, чтобы воздействие человеческого фактора меньше сказывалось на качестве продукта.

Социальная ответственность, забота об экологии и контроль всего цикла производства делает продукцию Imzo конкурентоспособной на международном рынке. А это в свою очередь увеличивает экономический и инвестиционный потенциал всего Узбекистана.
На правах рекламы.