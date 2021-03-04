Взгляд изнутри: как устроена фабрика Imzo

«Газета.uz» побывала на фабрике Imzo и узнала, как производятся окна и двери, в каких условиях работают сотрудники и что случается с бракованной продукцией.

﻿Кроме того, руководитель фабрики рассказал о карьерных перспективах и собственном продвижении.