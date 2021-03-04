За прошедший год мир невероятно соскучился по поездкам за границу. Стоят на паузе семейные путешествия, активный отдых, ленивый пляжный «тюленинг» и шопинг-туризм. И пока люди не могут прогуляться по улицам европейских городов, то Европа сама приходит к ним.

Компания Golden House предлагает приобрести апартаменты в собственном уголке Европы — в британском квартале Greenwich.

К тому же с 1 по 9 марта шикарная квартира класса «бизнес» или «комфорт» обойдется гораздо выгоднее: каждому покупателю девелопер дарит праздничную скидку 8%.





Жилой комплекс Greenwich — наиболее элегантный и аристократичный из всех проектов Golden House. Это целый квартал восьмиэтажных зданий в традиционном английском стиле со всей необходимой инфраструктурой. Стильные красно-белые фасады, отделанные гранитом, фибробетоном и облицовочным кирпичом, отсылают к цветам британского флага The Union Jack. Угловые часовые башни как в Вестминстерском дворце окончательно уверяют: вы в маленькой Британии.

Британский квартал объединяет 15 домов с квартирами бизнес- и комфорт-класса. В квартирах площадью от 47 до 221 кв. м представлено более 30 планировочных решений. С ними можно максимально эффективно использовать полезную площадь.





В бизнес-классе к продаже предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Здесь можно все сделать по своему вкусу. Это жилье отлично подойдет творческим людям, которые любят нестандартные решения в планировке и дизайне.

В комфорт-классе представлены двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с готовым ремонтом. Оформляя их, дизайнеры постарались от души. Они выбрали качественные материалы, долговечную бытовую технику и практичные интерьерные решения. Здесь до мелочей продумано все — от расположения розеток и коммуникаций до удобной расстановки мебели.





В честь наступления весны покупателей ожидает современная и технологичная кухня в подарок.

Квартиры класса «комфорт» востребованы среди тех, кто ищет оптимальный баланс между ценой и качеством. Девелопер не мог обойти вниманием такой спрос и теперь еще один дом комфорт-класса ждет с нетерпением своих покупателей.

Не стоит упускать шанс приобрести свой «кусочек Англии» по приятной весенней цене до 9 марта.





Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Центральный офис продаж Golden House: улица Осиё, дом 3.

Ориентир: ЖК «Новомосковская».

Сайт: greenwich.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

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