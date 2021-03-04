Для нуждающихся семей в Бухарской области подготовят 1000 контейнеров, которые можно будет использовать как бизнес-объекты и оказывать услуги населению, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Фото: Пресс-служба президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время недавнего визита в область знакомился с презентацией модульных блоков из морских контейнеров. Они предназначены для создания в них точек бытовых услуг и обслуживания (парикмахерские, швейные цеха, магазины и т. д. ). Глава государства одобрил идею и поручил снизить стоимость контейнеров на 30%.





Фото: Пресс-служба президента.

За счёт использования грузовых контейнеров планируется обеспечить занятость нуждающихся из списка «железная тетрадь» и вовлечь их в сферу услуг.

Фото: Пресс-служба президента.

По данным пресс-службы Бухарского областного таможенного управления, хокимият области, таможенное управление и завод «Ремонт механика» создали рабочую группу. Из разных регионов страны собрано около 1000 контейнеров. Модульные блоки после ремонта и оснащения будут передены нуждающимся семьям по льготному кредиту.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе администрации области, стоимость контейнеров (размером 6×2,5 м) составляет 24 млн сумов. Для их приобретения можно взять кредит на три года по ставке 14% годовых.