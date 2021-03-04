Правительство Узбекистана 2 марта приняло постановление «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса» (№114), сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.
Документом утверждается устав о введении в действие антимонопольного комплаенса в органах государственного управления, местных исполнительных органах и госпредприятиях, а также «дорожная карта».
Согласно уставу, система антимонопольного комплаенса внедряется:
- с 1 января 2021 года — в пилотном режиме в органах госуправления, местных исполнительных органах и госпредприятиях из перечня, утверждённого указом президента от 6 июля 2020 года (№6019): Uzbekistan airways, «Кварц», банк «Асака», UzAuto Motors, «Узтрансгаз», «Навоиазот», «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические сети Узбекистана» и «Кизилкумцемент»;
- с 1 января 2022 года — в естественных монополиях, субъектах хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, а также у корпоративных клиентов, среднегодовая выручка которых от реализации товаров за последние три года превышает 30 млрд сумов.
Внедрение антимонопольного комплаенса поможет предотвратить риски нарушения требований антимонопольного законодательства, внедрить корпоративные стандарты бизнеса, сформировать новую модель защиты конкуренции, отмечает Антимонопольный комитет.