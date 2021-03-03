Университет AKFA объявляет о начале приема документов на 2021−2022 учебный год. Приемная кампания будет проходить в режиме онлайн с 1 марта по 20 августа.
Факультеты и стоимость обучения за семестр:
- pre-medicine — 21 млн сумов;
- медицина — 29 млн сумов;
- фармакология — 21 млн сумов;
- стоматология — 21 млн сумов;
- медсестринское дело — 10 млн сумов;
- бухгалтерия и финансы — 14,5 млн сумов;
- экономика — 13,5 млн сумов;
- прикладная математика — 12 млн сумов;
- английский язык — 12 млн сумов;
- архитектура и дизайн — 13,5 млн сумов;
- компьютерный инжиниринг — 13,5 млн сумов;
- программный инжиниринг — 13,5 млн сумов.
Обучение медсестринскому делу длится четыре года. На направление будут приниматься выпускники девятых классов общеобразовательных школ. В этом случае по завершении учебы выпускники получат диплом о среднем специальном образовании. При желании они также смогут поступить на один из медицинских факультетов университета AKFA и продолжить обучение сразу с третьего курса.
Ознакомиться с правилами приема на 2021−2022 учебный год можно по ссылке.
Вступительные экзамены пройдут 7 апреля, 7 мая, 7 июня, 7 июля и 25 августа. Экзамены на грантовые места состоятся 7 июля.
При подаче документов абитуриентам нужно загрузить электронные копии:
- паспорта;
- аттестата/диплома о среднем или средне специальном образовании;
- фото 3,5×4,5;
- сертификата IELTS (минимум 5 или 5,5 баллов в зависимости от факультета) или эквивалента TOEFL или Duolingo English Test.
Подробная информация доступна на сайте университета.
Задать вопросы о поступлении можно на официальных страницах вуза в соцсетях и по телефону приемной комиссии: (+998) 71−200−01−23.
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