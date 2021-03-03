TBC Bank предлагает удобный инструмент для управления личными финансами «TBC Депозит».

«TBC Депозит» — это надежный и удобный продукт c характерными особенностями:

  • без ограничений по сумме и срокам;
  • без потери процентов при снятии денег;
  • c доступом к деньгам в любой момент.

«TBC Депозит» можно открыть бесплатно, а затем пополнять на любую сумму и получать доход ежемесячно. Снять нужную сумму можно в любой момент с выплатой процентов за фактическое количество дней.

Почему откладывать деньги с «TBC Депозит» удобно:

  • высокий процент для депозита до востребования — 17% годовых;
  • эффективная процентная ставка — 18.4% в год c учетом капитализации;
  • бесплатное открытие депозита;
  • отсутствие минимальной суммы для открытия и пополнения депозита;
  • персонализация депозита — выбор изображения и названия депозита для каждой цели;
  • возможность копить на пять разных целей.

Открыть «TBC Депозит» можно в мобильном приложении на Android и iOS.

С более подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях TBC Bank или по круглосуточному телефону: (+998) 78−777−27−27.

Сайт: tbcbank.uz
Facebook: fb.com/tbcuz
Instagram: @tbcbankuzbekistan
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