TBC Bank предлагает удобный инструмент для управления личными финансами «TBC Депозит».
«TBC Депозит» — это надежный и удобный продукт c характерными особенностями:
- без ограничений по сумме и срокам;
- без потери процентов при снятии денег;
- c доступом к деньгам в любой момент.
«TBC Депозит» можно открыть бесплатно, а затем пополнять на любую сумму и получать доход ежемесячно. Снять нужную сумму можно в любой момент с выплатой процентов за фактическое количество дней.
Почему откладывать деньги с «TBC Депозит» удобно:
- высокий процент для депозита до востребования — 17% годовых;
- эффективная процентная ставка — 18.4% в год c учетом капитализации;
- бесплатное открытие депозита;
- отсутствие минимальной суммы для открытия и пополнения депозита;
- персонализация депозита — выбор изображения и названия депозита для каждой цели;
- возможность копить на пять разных целей.
Открыть «TBC Депозит» можно в мобильном приложении на Android и iOS.
С более подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях TBC Bank или по круглосуточному телефону: (+998) 78−777−27−27.
Сайт: tbcbank.uz
Facebook: fb.com/tbcuz
Instagram: @tbcbankuzbekistan
Telegram-бот: t.me/tbc_bank_uzb
На правах рекламы.