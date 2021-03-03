Вопросы внедрения национальной тестовой системы оценки знаний по общеобразовательным предметам обсуждались на пресс-конференции в Ташкенте в понедельник. Как мы писали ранее, уже с этого года обладатели сертификатов оценки знаний будут освобождаться от вступительных тестов в вузы по соответствующим предметам.

Согласно утверждённому в октябре правительством порядку, на первом этапе (с 1 декабря) внедрена тестовая система по родному языку и литературе (для узбекского, русского и каракалпакского языков), а также математике, на втором этапе (с 1 февраля) — по химии и биологии. На третьем этапе (в 2022—2024 годах) система охватит физику, географию и историю.

Для прохождения теста по родному языку и литературе и математике, как уже сообщалось, зарегистрировались 3608 человек, для них тесты будут организованы в апреле. Регистрация на тесты по химии и биологии начнётся 3 марта, тесты по этим предметам пройдут в мае.

По словам заместителя начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования Одила Куйсинова, несмотря на внедрение в школах подходов, направленных на развитие творческого мышления учащихся, при отборе в высшие учебные заведения в основном используются тесты, направленные на проверку памяти. Такая ситуация приводит к отрицательному «эффекту отлива» («washback effect»).

Внедряемая национальная тестовая система направлена на решение этой проблемы, так как в этой системе будут использованы не только тестовые задания закрытого типа, но и открытые тестовые задания (задания без вариантов ответа, где ответы должны быть написаны самим абитуриентом — ред.). Содержание тестов будет контролироваться двумя организациями — Госинспекцией по надзору за качеством образования и Министерством народного образования.

Как отметил заместитель начальника инспекции, для внедрения этой системы был изучен опыт Великобритании, США, России, а также международные тесты, такие как PIRLS и PISA. Сформирована группа экспертов, состоящая из квалифицированных преподавателей и методистов, для них был организован семинар по тестологии и теории оценивания.

Начальник управления МНО Лазиз Ходжакулов отметил, что эксперты, рекомендованные инспекцией и министерством, в настоящее время разрабатывают тестовые задания для национальной системы в здании Государственного центра тестирования. ГЦТ, в свою очередь, решает организационные вопросы и вопросы безопасности тестов.

Заместитель директора ГЦТ Сардор Раджабов отметил, что спецификации тестов национальной системы опубликованы на сайте центра. 3 марта там же будут опубликованы образцы тестов и их анализ по родному языку и литературе, а также по математике.

По словам Лазиза Ходжакулова, абитуриенты, участвовавшие в национальной тестовой системе, будут по-прежнему иметь возможность летом сдавать вступительные тесты в вузы. Сертификат выдается сроком на три года, и абитуриенты могут их использовать в последующие годы. На вступительных тестах абитуриенту будут присуждены по соответствующему предмету баллы пропорционально максимальным согласно их баллам в сертификате.

Участники пресс-конференции ответили на ряд вопросов корреспондента «Газеты.uz».

«Газета.uz»: Будет ли проведена апробация каждого варианта теста, используемого в национальной системе? Как будет контролироваться качество этих тестов?

Сардор Раджабов: В настоящее время разработано по одному варианту теста для каждого предмета. Эти варианты прошли апробацию. Эти варианты и их анализ будут опубликованы на сайте ГЦТ. Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Министерство народного образования несут ответственность за содержание тестов, и я думаю, что все варианты будут проходить апробацию.

«Газета.uz»: Как видно из спецификаций тестов национальной системы, они проверяют больше навыков, чем вступительные тесты в вузы и требуют от абитуриентов больше усилий. С чем связано присуждение абитуриентам на вступительных экзаменах в вузы баллов пропорционально максимальным согласно их баллам в сертификате? Например, обладатели языковых сертификатов получают максимальные баллы на вступительных экзаменах.

Лазиз Ходжакулов: При желании абитуриент может сдать и летние вступительные экзамены в вуз. Второй вопрос. Думаю, что это (присуждение баллов пропорционально максимальным — ред.) правильное решение, потому что за рубежом при поступлении в вуз требования ставит сам вуз. Например, вуз требует, чтобы у абитуриента было 6.5 или 7 баллов по IELTS. Подумайте, например, я получил 61 балл (по национальной тестовой системе), и мне дали максимальный балл (при поступлении в вуз), а мой друг получил 90 баллов, и ему также дали максимальный балл. Второй абитуриент может сказать, что это несправедливо.

Сардор Раджабов: Национальная тестовая система по общеобразовательным предметам не выходит за рамки школьной программы. Обладатели сертификатов уровня B2 и выше по иностранным языкам получают максимальный балл на вступительных экзаменах в вузы. Согласно государственным образовательным стандартам, школьники заканчивают школу с уровнем В1. Из-за того, что абитуриент показывает наличие знаний, которых школа не дает, ему начисляется максимальный балл по иностранному языку.

«Газета.uz»: Постановлением президента №3775 от 2018 года было предусмотрено, что абитуриентам с международными сертификатами по общеобразовательным предметам, таким как SAT, на вступительных экзаменах в вузы присуждается максимальный балл по соответствующим предметам. Какая работа была проделана по этому постановлению?

Сардор Раджабов: Во исполнение этого постановления 13 мая 2019 года Кабинетом министров было принято постановление№395. В этом постановлении предусмотрено присуждение максимальных баллов некоторым международным сертификатам. По мнению экспертов, тесты SAT, GMAT не соответствуют нашим стандартам. Поэтому эти тесты не были включены в постановление.

«Газета.uz»: Постановлением Кабмина №646 предусмотрено, что тесты по общеобразовательным предметам в рамках национальной тестовой системы могут быть проведены Государственным центром тестирования или негосударственными организациями. В приложении постановления же указано, что тесты будут проводиться Государственным центром тестирования. Нет ли здесь противоречия между постановлением и приложением к нему?

Сардор Раджабов: Сейчас первые тесты будет проводить Государственный центр тестирования. Если будет решение о проведении тестов негосударственной организацией, конечно, для нее также будет открыта регистрация.

Лазиз Ходжакулов: В настоящее время в Узбекистане нет ННО, которая могла бы организовать тестирование на таком уровне. Поэтому в приложении к постановлению указан Государственный центр тестирования, исходя из актуальности того периода. Второй важный момент — никакое постановление не является догмой. В зависимости от требований времени и при необходимости в постановление могут быть внесены изменения.