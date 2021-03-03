В возрасте 59 лет скончался комментатор российского телеканала «Матч ТВ» Юрий Розанов, сообщил портал Sports.ru.

Юрий Розанов был известен своими эфирами на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодёжного чемпионата мира по хоккею, пишет издание.

Отмечается, что журналист на протяжении долгого времени болел раком, из-за чего не выходил в эфир с мая по ноябрь 2019 года. Новостной портал Mash сообщил, что накануне смерти комментатору стало плохо, ему вызвали «скорую» из-за затрудненного дыхания.

Комментатор также был хорошо известен узбекским любителям футбола. Он несколько раз приезжал в Ташкент по приглашению телеканала Uzreport TV и комментировал матчи чемпионата мира и Лиги чемпионов.