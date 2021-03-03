1 марта в Ташкенте компания «Нестле» представила результаты The Parenting Index — глобального исследования по вопросам, которые волнуют современных родителей. По результатам исследования, более трети родителей во всем мире чувствуют себя одинокими, несмотря на то, что все постоянно находятся на связи.

Исследование The Parenting Index было инициировано компанией «Нестле» в рамках обязательства по поддержке семей в первую тысячу дней жизни их детей. Оно представляет восемь универсальных факторов, влияющих на опыт родительства вне зависимости от географии проживания семьи. Исследование проводится в рамках глобальной инициативы «Нестле» по вопросам поддержки родителей (Nestlé Parenting Initiative), призванной облегчить жизнь современных родителей.

В опросе участвовало более 8 тысяч мам и пап с детьми в возрасте до одного года из 16 стран. Он стал источником данных для глубокого понимания нужд и опыта родителей. Вне зависимости от места проживания все родители сталкиваются с одними и теми же повседневными сложностями.

По мнению участников исследования, наиболее существенным вызовом родительства является давление на родителей, как их собственное, так и со стороны внешнего окружения (23%). Давление может принимать самые разные формы: социального осуждения, чувства одиночества, вины, самокритики, несоответствия реального опыта родительства ожиданиям.

Среди других значимых факторов — финансовая стабильность семьи (16,7%), возможность совмещать воспитание детей с работой (15,6%), а также стереотип о том, что дети делятся на «удобных» и «проблемных». При этом с «удобным» ребенком быть родителем заметно легче (10,1%).

Другими важными факторами являются доступ к ресурсам для поддержания здоровья и наличие достоверной информации для родителей (9%), благоприятное внешнее окружение (8%), возможность воспитывать детей совместно (5,8%) и уверенность в себе (2,7%).

С учетом значимости каждого фактора, а также ряда других показателей для каждой страны, участвовавшей в исследовании, был определен соответствующий индекс (The Parenting Index). Он показывает насколько легко быть родителем.

Как оказалось, идеального места для воспитания детей не существует. С трудностями родительства сталкиваются даже в Швеции, Чили и Германии, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге. Так, в Швеции родители чаще чувствуют неуверенность в себе и своих силах. При этом давление со стороны, хотя и ощущается во всем мире, особенно выражено на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Бразилии. А самый низкий его уровень отмечен в Швеции, Германии и Израиле.

«Мы запустили глобальную инициативу Nestlé Parenting Initiative, чтобы облегчить жизнь родителей и поддержать их в столь важную первую тысячу дней жизни ребенка. Реализация этой инициативы — часть пути по выполнению глобального обязательства компании помочь 50 млн детей вести более здоровый образ жизни к 2030 году. Исследование Nestlé Parenting Index — важный первый шаг к более полному пониманию сложностей, с которыми сталкиваются современные родители, и того, чем мы можем им помочь», — отметил глава глобального подразделения бизнеса детского питания Тьерри Филардо.

«Родительство рождается вместе с ребенком. Оно приносит радость, но может даваться нелегко. Мы считаем, что все мамы и папы должны чувствовать себя информированными, уважаемыми и ощущать поддержку в выборе, который они делают как для себя, так и для своих детей. Благодаря исследованию The Parenting Index мы можем сформировать дорожную карту по поддержке родителей и отслеживать изменения. Мы уже начали ряд действий на этом пути: изменили политику поддержки родителей для сотрудников компании и обновили наш информационный ресурс для родителей Nestlé Baby & me. На этом пути как никогда важно сотрудничество. Мы призываем тех, кто разделяет наше видение, присоединиться к нам, чтобы сделать этот мир более комфортным для родителей и вместе воспитывать здоровое и счастливое поколение», — добавил Филардо.





«Нестле» планирует проводить исследование The Parenting Index каждые два-три года, чтобы отразить изменения родительского опыта. Также компания намерена взаимодействовать с заинтересованными сторонами и партнерами, чтобы на основе результатов исследования и обсуждений разработать дорожную карту по поддержке родителей в современном мире.

О компании «Нестле»

«Нестле» — крупная компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 187 странах мира. Число ее сотрудников по всему миру насчитывает порядка 291 тысячи человек. Все они разделяют цель «Нестле»: раскрывать пользу продуктов и повышать качество жизни каждого сегодня и для будущих поколений. Штаб-квартира «Нестле» находится в Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.

О Kantar

Kantar — одна из ведущих консалтинговая и аналитическая компания c полным и всесторонним пониманием того, как люди думают, чувствуют и действуют. Глобально и локально Kantar представлена на более чем 90 рынках. Сочетая глубокий опыт, ресурсы данных и тесты с инновационной аналитикой и технологиями, Kantar помогает своим клиентам понимать людей и стимулировать рост и развитие.

Об исследовании The Parenting Index

The Parenting Index рассчитан в рамках инициативы «Нестле» по поддержке семей в первую тысячу дней жизни их детей по методологии, разработанной и реализованной исследовательской компанией Kantar. Индекс предоставляет новую основу для анализа опыта воспитания детей во всем мире.

Первое издание индекса основано на данных опроса, проведенного Kantar в январе и феврале 2020 года. В нем приняли участие матери и отцы младенцев от 0 до 12 месяцев из 16 стран мира. Первая волна исследования включала 8 тысяч интервью, вторая волна — 900 интервью (в том числе 300 в Китае, Испании и США в июле 2020 года для оценки ранних признаков воздействия пандемии коронавируса на индекс).

11 факторов расчета индекса:

Отсутствие давления (22,6%): внутреннее и внешнее давление, с которым сталкиваются родители при воспитании детей. Чем ниже давление, тем комфортнее жизнь родителей. Финансовая стабильность (16,7%): уровень финансовой стабильности семьи. Высокая финансовая стабильность предполагает меньшее влияние на показатель. Возможность совмещать воспитание детей с работой (15,6%): политика и локальные меры защиты занятости, а также доступ к услугам по уходу за детьми, которые позволяют родителям оставаться в декретном отпуске или выйти на работу в любое удобное время. «Удобный» ребенок (10,1%): стереотипное мнение о том, что дети делятся на «удобных» и «проблемных». В первом случае быть родителем заметно легче. Ресурсы для поддержания здоровья и благополучия (9%): доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и надежная информация о воспитании детей. Благоприятная среда (8%): среда, которая не ограничивает родителей. Поддержка и дружелюбное отношение к ребенку. Возможность совместного воспитания детей (5,8%): вовлеченность и совместная ответственность обоих родителей. Уверенность в себе (2,7%): то, как родители относятся к себе; их уверенность, удовлетворение и стойкость. Оплачиваемый отпуск по беременности и родам (3,5%): условия оплачиваемого отпуска для работающих по найму. ВВП на душу населения (3,1%): измерение цен в разных странах по ценам на конкретные товары для сравнения покупательной способности национальной валюты. Обратный коэффициент Gini (2,8%): показатель статистической дисперсии, отражающий распределение доходов жителей страны.

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