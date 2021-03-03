В минувший вторник, 2 марта, из Афганистана в Узбекистан в рамках гуманитарной операции «Мехр-4» («Добро-4») возвращены 24 узбекистанца, сообщила пресс-служба УВД Сурхандарьинской области.

По данным Kun.uz, среди возвратившихся на родину — 19 детей, в том числе четверо сирот. Ранее они пребывали на территории Афганистана и Пакистана в районах, занятых международными террористическими организациями.





Соотечественников на пограничном посту «Айритом» в Термезском районе встретили администрация области и руководство региональных управлений Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.





После проведения медицинского осмотра их разместили в лечебно-оздоровительном центре.

Напомним, в мае 2019 года в рамках гуманитарной операции «Мехр» 155 женщин и детей были возвращены в Узбекистан из Сирии. Позже в октябре была проведена операция «Мехр-2» — из Ирака на родину доставили 64 ребёнка. В декабре прошлого года в рамках операции «Мехр-3» домой вернулись ещё 98 женщин и детей.