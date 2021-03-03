Третий Ташкентский международный марафон пройдёт 28 марта. Стартово-финишная площадка расположится на пересечении улиц Афросиёб и Бешагач возле ледового дворца «Хумо Арена», сообщила Федерация атлетики Узбекистана.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте марафона и в офисе Федерации лёгкой атлетики, приём заявок завершится 20 марта. Участники, зарегистрированные в прошлом году и оплатившие взносы, допускаются к соревнованиям без оплаты.

Вступительный взнос для участников марафона — 200 тысяч сумов, полумарафона — 100 тысяч сумов, пробега на 3 км — 85 тысяч сумов и на экиден — 510 тысяч сумов.

После регистрации участнику нужно получить стартовый пакет, который будут выдавать в федерации. Для его получения понадобится документ, удостоверяющий личность.