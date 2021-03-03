Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду поручил хокимам областей детально изучить вопросы обеспечения населения жильём и располагать точными расчётами, сообщило УзА.

Глава государства указал, что для полного удовлетворения потребности населения в жилье необходимо строить не менее 100−150 тысяч домов в год.

«Это слова не взяты из воздуха, а есть результат анализа, проведенного Всемирным банком, ответственными организациями в нашей стране. Также правда, что многие проблемы ещё предстоит решить, такие как повышение качества проектирования и строительства, обеспечение финансирования и добросовестной работы в отрасли, подготовка квалифицированных специалистов», — сказал он.

Президент сообщил, что подготовлен проект указа о строительстве жилья, который расширит право выбора в вопросе жилищного обеспечения. «До сих пор в строительстве у нас не было такого слова, как „выбор“», — заявил он.

В 2021 году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено жильё для 45 тысяч семей, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из них:

12 тысяч построят «Кишлок курилиш инвест» и «Шахар курилиш инвест»;

26,5 тысячи квартир — за счет ресурсов, выделяемых Министерством финансов в банках по новому порядку;

на строительство индивидуального жилья в каждом регионе выделят кредиты 500 семьям (всего 6500 семей).

Кроме того, в этом году ожидается сдача в эксплуатацию около 8000 квартир, построенных частными предпринимателями. 1000 семей, в первую очередь женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат социальное жильё на условиях аренды.

В разрезе регионов строительство жилья запланировано в следующем объеме: в Каракалпакстане — 2 290, в Андижанской области — 4665, в Бухарской области — 3220, в Джизакской области — 1670, в Кашкадарье — 3710, в Навоийской области — 1836, в Наманганской области — 4025, в Самаркандской области — 4479, в Сурхандарье — 3989, в Сырдарье — 1414, в Ташкентской области — 4046, в Ферганской области — 4530, в Хорезме — 3016, в городе Ташкенте — 7556 единиц

«Самая большая задача — справедливое формирование цен на жильё. Это правда, что люди недовольны нынешними ценами, хокимы не вникают в этот вопрос», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что хокимы областей и районов должны принять все необходимые меры, чтобы стоимость 1 кв. м жилья не превышала 4 млн сумов.

Как пишет Daryo, руководители каждого региона должны детально изучить строительные объекты, найти способы приобретения стройматериалов поблизости и подешевле, и узнать, как можно снизить стоимость цемента и металла.

«Сегодня железобетонные работы составляют 32% от себестоимости строительства, отделка — 28%, благоустройство — 8%, электромонтажные работы — 5%. К примеру, какой хоким задумывается над тем, чтобы при установке бетонного узла обеспечить строительство дешёвым и качественным бетоном, снизить себестоимость путём производства базальтовой изоляции и газобетонных блоков на местах?», — заявил глава государства.

Президент поручил всем хокимам областей, районов и городов совместно со строителями, производителями стройматериалов и банками разработать в двухнедельный срок «конкретную калькуляцию работ».

«Агентство „Узстандарт“ в течение месяца поедет на места и в каждом регионе обучит стандартам производителей газобетона, реализует программу сертификации продукции», — добавил он и поручил руководителям областей в месячный срок выделить земли под строительство жилья рядом с территориями, где есть необходимая инфраструктура.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2020 году в стране было сдано 61,3 тысячи жилых домов (12,7 миллиона кв. м). Основная часть (90,3%) — частные дома. На дома по типовым проектам пришлось 4,8%, ещё 4,9% построены юридическими лицами.