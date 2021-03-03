Законодательная палата Олий Мажлиса 3 марта во втором чтении рассмотрела проект закона «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом вводятся понятия ID-карты иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Узбекистана, и удостоверения личности лица без гражданства, а также документов мобильности, дающих право въезда-выезда и пребывания на ее территории в соответствии с законодательством.

Сегодня в этой сфере существует более 25 нормативных документов, не имеющих законодательного уровня, теперь все они отражены в целостном законе, говорится в сообщении.

В законопроекте также учтены нормы международного пакта «О гражданских и политических правах», принятого 16 декабря 1966 года, и Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 14 апреля 1961 года.

«Принятие данного законопроекта создает возможность из этого документа узнать права, свободы и законные интересы иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей стране», — говорится в сообщении.

Законопроект был принят депутатами во втором чтении.

Напомним, ID-карты начали выдаваться вместо внутреннего биометрического паспорта с 1 января 2021 года.