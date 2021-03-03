Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 3 марта провёл видеоселекторное совещание, посвященное мерам по развитию жилищного строительства и ипотечного рынка, сообщила пресс-служба главы президента.

В текущем году в рамках программы обеспечения населения жильем будет выделено 11,5 трлн сумов.

«С этого года нехватки и каких-либо ограничений по финансовым ресурсам для ипотечного кредитования не будет, если регионы предоставят дополнительные предложения, они будут решены положительно, — сказал президент.

Кредиты также будут выделяться и на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов. Они будут предоставляться сроком на 20 лет. Малообеспеченные смогут воспользоваться субсидиями для покрытия части процентов. Министерству финансов поручено выделить на эти цели 1,5 трлн сумов, хокимам областей — определить в разрезе районов число семей, которым будет оказана такая поддержка.

В этом году будет введен шестимесячный льготный период по ипотечным кредитам. В городах первоначальный взнос будет снижен с 20 до 15%.

Семьям с низкими доходами, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет выплачиваться субсидия в размере 10% первоначального взноса, покупателям будет достаточно выплатить лишь 5% от суммы первого взноса.

Субсидироваться будут также выплаты по кредитам в части, которая превышающей ставку 12% в Ташкенте и 10% в других регионах, говорится в сообщении.

На совещании также объявлено, что льготы, предоставленные строительным компаниям во время пандемии, будут продлены до конца текущего года. В частности, Фонд поддержки предпринимательства предоставит строительным организациям поручительства на сумму до 20 млрд сумов по кредитам на строительство жилья, а также компенсации процентов в части, превышающей базовую ставку Центрального банка.

Регионам будут выделены средства на приобретение тысячи квартир для сдачи в социальную аренду семьям, находящихся в сложных жизненных условиях.

Вместе с тем указано на необходимость дальнейшего расширения этой практики, в том числе за счет субсидиирования части арендной платы или предоставления в социальную аренду комнат в неиспользуемых общежитиях.

Фото: пресс-служба президента.

Ответственным лицам поручено разработать соответствующий порядок и сформировать список наиболее нуждающихся семей.

Президент предложил создать общественные комиссии с участием депутатов местных кенгашей, общественных активистов. Они установят общественный контроль за справедливым выделением земли застройщику, формированием списка нуждающихся семей, имеющих право на льготы, за качеством строительства.

Министерству финансов поручено до 1 июня сформировать на основе социальных критериев перечень граждан, подлежащих получению субсидий, и автоматизировать данный процесс. Мининфоком до 1 мая должен запустить веб-портал ипотеки, на котором будет представлена информация о процедурах кредитования и субсидирования, реализуемом жилье и застройщиках.

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил хокимам областей и районов принять меры, чтобы стоимость 1 кв. м жилья не превышала 4 млн сумов, а также найти способы приобретения стройматериалов по сниженной цене. В 2021 году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей, но для удовлетворения спроса необходимо строить 100−150 тысяч домов в год.