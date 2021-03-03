Абдимухтор Эргашевич Эргашев освобождён от должности заместителя министра финансов Узбекистана в связи с переходом на другую работу, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

На этом посту он проработал с сентября 2019 года и отвечал за вопросы агропромышленного комплекса.

Абдимухтор Эргашев (1977 г. р.) — выпускник Термезского государственного университета (2000), Ташкентского государственного экономического университета (2004) и Академии государственного управления при президенте (2009). В разные годы он занимал должности замминистра сельского хозяйства (2018−2019), и. о. заместителя министра сельского и водного хозяйства (2017−2018), старшим специалистом отдела развития фермерских хозяйств департамента реформирования сельского хозяйства и развития фермерских хозяйств информационно-аналитического управления Кабинета министров по сельскому хозяйству и водным ресурсам, переработке сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления (2010−2017) и других.

В ноябре 2020 года генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев направлял запрос вице-премьеру Джамшиду Кучкарову о проверке законности выделения и расходования средств из Фонда господдержки сельского хозяйства при финансировании затрат на выращивание зерна. Помимо этого, планировалось проверить возможную связь с нарушениями должностных лиц Минфина, в частности, замминистра Абдимухтора Эргашева. О результатах проверки не сообщалось.