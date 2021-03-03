Антимонопольный комитет сообщил о большом количестве жалоб на процедуру экспресс-тестирования на COVID-19 в аэропортах. В связи с этим Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом поручила вновь провести конкурс среди лабораторий.

Документы по тендеру в аэропортах:

В ближайшие дни также планируется объявить тендер в аэропортах Ташкента и Ургенча.

Согласно условиям конкурса, цена проведения одного теста с учетом НДС должна составлять:

экспресс-тест — не более 100 тысяч сумов;

экспресс-тест для студентов — 50 тысяч сумов;

ПЦР-тест — не более 200 тысяч сумов.

Конкурсные предложения, превышающие предельную стоимость, рассматриваться не будут.

Ожидается, что по итогам конкурса в аэропортах с пропускной способностью более 500 пассажиров в час появятся не менее двух лабораторий.

В настоящее время тестированием в аэропорту Ташкента занимается частная лаборатория Tibbiyot Dunyosi. В начале января сообщалось, что заместителем директора компании которой Бахром Алматов — бывший главный санитарный врач страны, экс-директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.