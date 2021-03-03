Новый бизнес-центр Boulevard — это выгодная и престижная локация в центре столицы. Занимая торцевое положение на территории МДЦ Tashkent City, современный бизнес-центр предлагает два этажа коммерческой недвижимости. Помещения предназначены для организации торговли и ведения бизнеса в продуманных офисах.

Первый этаж бизнес-центра Boulevard представлен 14 коммерческими зонами. Их главной отличительной чертой является грандиозная высота потолка — 7 м. Это позволяет воплотить смелые дизайнерские задумки и реализовать целых два уровня рабочей зоны.





Приобретая одно помещение, вы получаете полезную площадь, в два раза превосходящую номинальную. Дополнительная зона может быть использована как пространство для полок, складирования, подиума, а также как общественная или административная территория.

Особую популярность такие двухуровневые помещения приобрели благодаря современному направлению — мерчендайзингу. Это эффективный маркетинговый инструмент, конечной целью которого является повышение конкурентоспособности, уровня продаж, количества посетителей, обратной конверсии, лояльности клиентов конкретной марки или фирмы и прочего.

Формат недвижимости, функциональность рабочих зон, продуманные решения входа и расположения торговых блоков, а также оформление витрин — все эти факторы безусловно окажут влияние на успех предприятия.





Торгово-коммерческие помещения БЦ Boulevard отличает набор необходимых характеристик, гарантирующих высокий интерес и потребительский спрос. Каждое помещение оборудовано отдельным входом. Таким образом, ваши посетители избавлены от необходимости прогуливаться по закрытому пространству этажа в поисках необходимого магазина или заведения.

Входная группа каждого помещения позволяет установить вывеску, а панорамное витринное остекление обеспечивает максимальный обзор извне. Квадратура торгово-коммерческих помещений предлагает масштабные варианты от 111 до 205 кв. м.

Здесь с легкостью могут быть реализованы любые идеи: магазин питания, бытовой техники, бутик одежды или обуви, парфюмерный магазин, а также разноформатные точки общепита или услуг.





На этапе завершения строительства будущим покупателям предложат максимально выгодные условия приобретения высокорентабельного бизнеса — коммерческих помещений бизнес-центра Boulevard.

Компания предлагает специальные скидки и гибкую систему рассрочек и кредита. Не стоит упускать возможность выгодных инвестиций в перспективную коммерческую недвижимость в центре столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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