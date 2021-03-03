Крупная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра страны Александром Субботиным 3−5 марта посетит Узбекистан, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Ташкенте.

Делегация примет участие в 8-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и в заседании узбекско-белорусского делового совета. Кроме того, состоятся переговоры в Кабинете министров Узбекистана, министерствах и ведомствах, а также межмидовские политические консультации.

Члены делегации посетят узбекско-белорусские совместные предприятий и компании Узбекистана, сотрудничающих с партнёрами из Беларуси. Они также побывают в Алмалыке и Самарканде, где пройдут переговоры по расширению межрегионального сотрудничества и реализации кооперационных проектов.

В состав делегации войдут руководители министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, образования, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, здравоохранения, Госстандарта, Национальной академии наук и других ведомств Беларуси. Деловая часть делегации будет представлена руководителями предприятий отрасли машиностроения, лёгкой, пищевой и фармацевтической промышленности, а также ректорами вузов.

В 2020 году объём товарооборота Узбекистана и Беларуси, по данным белорусской стороны, составил 280,1 млн долларов США (+17,1% по сравнению с 2019 годом), в том числе импорт белорусских товаров в Узбекистан составил 237,5 млн долларов, экспорт узбекистанских товаров в Беларусь — 42,6 млн долларов.