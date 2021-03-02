Налоговые органы Узбекистана завершили камеральную налоговую проверку на 7742 предприятиях для внесения ясности в необоснованный зачет сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 852 млрд сумов.

По состоянию на 2 марта «фиктивные» сделки подтверждены на 7486 предприятиях (96,7%), работавших с «сомнительными» компаниями. Всего Государственный налоговый комитет составил список из около 10 тысяч предприятий, проводивших с «фирмами-обналичками» финансовые операции, взявших в зачёт суммы НДС в размере почти 1 трлн сумов, не уплатив их в госбюджет.

Глава ГНК Шерзод Кудбиев ранее заявил, что в стране начата борьба с «теневой экономикой», в частности, с деятельностью «сомнительных» предприятий. Он заявил, что в этом вопросе обратного пути нет.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов в интервью изданию Buxgalter.uz рассказал, почему активная борьба с «обнальщиками», какие методы государство будет использовать против них в дальнейшем и почему предприниматели обращаются к услугам «фирм-обналичек».

Суть проблемы с «фирмами-однодневками»

Каждый год в Европе в результате мошеннической схемы с НДС в государственные бюджеты не попадает порядка 50 млрд евро. Эти деньги оседают в руках преступных группировок.

В Узбекистане, конечно, масштабы мошенничества с НДС значительно ниже. По предварительным данным, необоснованный зачёт налога по сомнительным сделкам, выявленным с августа 2020 года по январь 2021 года составил около 1 трлн сум (около $95 млн). Если не останавливать мошенников, они идут ещё дальше. Искусственно раздувая входной НДС или совершая махинации при экспорте, они уже претендуют на возмещение налога из бюджета. То есть не они платят налог государству, а государство — им.

В прошлом году по обращениям экспортёров сельхозпродукции по возмещению НДС была изучена «цепочка» оплаты налога по контрагентам. Оказалось, что «поставщиками» сельхозпродукции в ряде случаев оказались «фирмы-однодневки», вся деятельность которых состояла в обналичивании полученных сумм. А в документах значилась отгрузка сельхозпродукции с НДС, который, конечно, в бюджет не уплачивался.

Так, например, фирма А. К. из Сурхандарьи экспортировала сельхозпродукцию на 1,35 млрд сумов. В документах они указали, что купили её у поставщика из Ферганской долины, заплатив ему 1,08 млрд, в том числе 140,87 млн сумов. НДС. Эту сумму в соответствии с законодательством они и запросили к возврату из бюджета.

Однако камеральная проверка, проведённая налоговыми органами, выявила, что поставщик из Ферганской долины существовал только на бумаге. Фирма была зарегистрирована на пожилую женщину, производства или закупа сельхозпродукции не было. Все документы были сфабрикованы только для одной цели — не просто уйти от налогов, но ещё и получить деньги из бюджета.

Если бы не активные действия налоговиков, бюджету был бы причинен двойной ущерб: он не получил бы НДС от продажи внутри страны, а затем ещё бы и выплатил его мошенникам. Практически все страны, в которых есть НДС, борются с организованным мошенничеством, пытающимся на нём заработать. Такое мошенничество, как и уклонение от уплаты налогов, приводит к неравной конкуренции и уменьшению доходов госбюджета.

Международные эксперты рекомендуют вводить специальные нормы для борьбы с этими явлениями. Есть они и в законодательстве Узбекистана. Так, у налоговых органов появились новые полномочия, в частности, — по корректировке цен и относимого в зачёт НДС.

Когда компания не показывает оборот по реализации, она не уплачивает с него НДС. Это — уклонение от уплаты налогов, за которое Налоговый кодекс предусматривает финансовые санкции.

Другое дело — злоупотребление правом на зачёт входного НДС и возврат налога из бюджета. В этих случаях нарушитель стремится получить от бюджета то, что фактически в него не уплачивалось. Здесь он не просто нарушает налоговое законодательство, но фактически ворует у всех нас.

Почему борьба с мошенничеством по НДС началась сейчас

Когда были проблемы с наличными деньгами и конвертацией, сделки с «обнальными конторами» были обычным делом. Последние 4 года нужную сумму можно обналичить легально через банк и там же — сконвертировать сумы для импорта товаров.

Но появился спрос на «входящий НДС» и «расходы, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, и, соответственно, налог на прибыль». Это не удивительно: в результате налоговых реформ количество плательщиков этих налогов возросло за последние 2 года более чем в 16 раз.

Мошенники быстро поняли, что НДС — это необычный налог. Каждый участник цепочки создания добавленной стоимости платит в бюджет разницу между «исходящим» НДС, взимаемым с покупателя в цене продажи, и «входящим» налогом, уплаченным своим поставщикам. Поэтому, если искусственно увеличить «входной» НДС, можно поменьше заплатить в бюджет.

И «обнальщики», которых правильнее было бы назвать «налоговыми ямами», стали торговать правом зачёта НДС. Как я уже сказал выше — они документально оформляют фиктивные сделки, чтобы их клиент мог воспользоваться правом зачёта, а, значит, и возмещения.

Чтобы выявлять подобные сделки на системной основе, нужно было проводить массовые налоговые проверки с выездом к налогоплательщикам. А у нас в последние годы действует мораторий на них.

Поэтому с августа 2020 года, как только все субъекты стали оформлять электронные счета-фактуры, налоговики получили инструмент для серьезной аналитической работы. Хотя сделки с подозрительными организациями нужно было бы выявить за последние 5 лет, т. е. в пределах срока исковой давности.

Это не разовые мероприятия

Работа по пресечению незаконного использования права зачёта НДС будет постоянной. Налоговые органы в дальнейшем должны оперативно реагировать на все такие факты.

Бороться с «уклонистами» налоговые органы будут и по другим направлениям и налогам, в частности, — по налогу на прибыль и налогу с оборота.

Поэтому стремление сэкономить на платежах в бюджет обойдется дорого: и зачёта не будет, и налог на прибыль заплатят, и репутацию себе испортят, и контрагентов растеряют.

Что ожидать дальше

Будем стремиться к тому, чтобы впредь любое решение принималось с учётом соблюдения интересов законопослушных предпринимателей. Например, сегодня система закупок определяет победителей по цене к оплате. В результате товар за 110 тысяч сумов с НДС кажется дороже, чем за 100 тысяч без налога, хотя это и не так. Мы работаем над совершенствованием данной системы и планируем отказаться от такой практики.

И, наконец, самое главное: выявление сомнительных сделок, упорядочение системы регистрации НДС и другие аналогичные меры решают только часть проблем. В оздоровлении нуждается вся цепочка движения товара — от поступления на рынок до продажи.

Предстоит разобраться с теневым производством части продукции и серым импортом, которые порождают все последующие проблемы в легальном движении товаров к потребителю.

Это — перевозка грузов без счетов-фактур или накладных, розничная торговля без терминалов и касс, отсутствие культуры выдачи кассового чека, занижение стоимости реализации и другие проблемы, порождённые многими годами недооценки реальных интересов бизнеса.

Теперь же когда государство сняло большинство барьеров на пути развития предпринимательства, оно вправе потребовать соблюдения законодательства в налоговой сфере".

Полный текст интервью опубликован на сайте buxgalter.uz.