Четверо детей, в том числе сфотографировавшаяся с президентом Фотима Умрзокова, вернулись к матери после визита Шавката Мирзиёева в дом милосердия №26 в Намангане, сообщило Daryo.

Пятилетняя девочка вместе с братом-близнецом Хусаном находились в детдоме последние два года, их сёстры Хадича и Халима — на протяжении трёх лет, отмечает издание.

«Мать, будучи одинокой, из-за нехватки средств отдала детей в наше учреждение. С начала года она начала прилагать усилия, чтобы забрать их. Не исключено, что увидев, как её дочь взял на руках глава государства, она укрепилась в решении. Мы сильно к ним привязались, проводили их со слезами на глазах. Но для нас важно, чтобы они были в семье, рядом с матерью, и мы рады этому», — сказала директор дома милосердия Дилором Абдурахимова.

Мать детей Нилуфар Умрзокова, проживающая в Янгикурганском районе Наманганской области, рассказала, что планировала забрать их ближе к осени, заработав деньги и улучшив жилищные условия. Узнав о её положении, представители благотворительного фонда «Саховат-Наманган» взяли на себя решение её проблем.

«Сказали: „Не мучайте детей и заберите их, дом отремонтируем сами“. В январе начали работать мастера, благодаря которым недостроенный дом приобрёл уютный вид. После того, как соседи увидели Фотиму по телевизору и сказали мне об этом, я тоже засуетилась. Теперь отдам детей в детский сад и школу, сама устроюсь на работу. Моих родителей уже нет в живых, мне помогает младший брат», — сообщила женщина.

Представитель фонда «Саховат-Наманган» Бахтиёр Юсуфжонов сообщил, что дом был полностью отремонтирован — установили ворота, окна и двери, сделали крышу и полы, приобрели постельные принадлежности и посуду. Он добавил, что и в дальнейшем сотрудники фонда будут навещать детей и оказывать им поддержку.

К настоящему времени стены дома милосердия покинули уже 13 детей, в том числе 8 (включая Фотиму и её брата и сестёр) вернулись в свои семьи и 5 переданы в приёмные семьи.