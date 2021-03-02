В преддверии 8 марта резиденция премиум-класса Mirabad Avenue объявляет старт продаж последнего шестиэтажного дома второй линии в блоке B.

Дома второй линии пользуются большим спросом, потому что квартиры в них сдаются быстрее. В доступе осталось ограниченное количество этих апартаментов. В продажу поступает последний дом с 30 квартирами.

Данный вариант оптимален для тех, кто желает заселиться уже в конце года.





Сад на крыше

Дома этого блока отличаются от остальных наличием общественного сада на последнем этаже. Он предназначен для жителей дома, а оказаться там можно поднявшись на лифте.

В то же время при покупке апартаментов на девятом этаже первой и третьей линии владельцы апартаментов получают в подарок приватную террасу.

Общественное пространство на крыше — это личная лаунж-зона для жителей шестиэтажного дома.

Резиденция заботится о комфорте будущих жителей, поэтому на крыше отсутствует детская площадка. Терраса на крыше будет создана для отдыха в спокойной обстановке и вдали от суеты. Здесь можно будет комфортно поработать, почитать или прогуляться с ребенком в коляске на свежем воздухе.

Можно не переживать за безопасность детей, ведь высота ограждений по периметру составляет 1,5 м.





Выгодная покупка до конца марта

Минимальная квадратура апартаментов второй линии начинается от 59 до 84 кв. м.

До конца марта при 100%-й оплате доступна скидка 15%.

Сдача дома в блоке B запланирована на сентябрь. А значит уже к концу года у будущих резидентов будет возможность заселиться в апартаменты.





Какие бонусы ждут покупателей квартиры на второй линии?

Резиденты получат в подарок предчистовую отделку, в которую включены:

стяжка;

шпатлевка;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

индивидуальный котел;

панорамное остекление;

благоустроенный сад на крыше.





Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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