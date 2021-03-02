Вслед за предложением президента Узбекистана стать ближе к людям руководители регионов начали переезжать в махалли, нуждающиеся в благоустройстве.

Хокимият Бухарской области опубликовал фотографию вагона на колёсах, в котором разместился штаб хокима области Ботира Зарипова.





Ботир Зарипов во временном штабе.

«Сейчас данный вагон-штаб находится в махалле „Давлатбой“ Алатского района. Ботир Зарипов, проживая здесь, изучает проблемы алатцев. Принимает меры для их решения», — говорится в сообщении.





Ботир Зарипов знакомится с махаллёй.

В конце февраля хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков заявил, что временно переезжает жить в контейнер в махаллю «Бунёдкор» Намангана, состояние которой во время визита сюда подверг критике президент Шавкат Мирзиёев. Позже стало известно, что к крупному контейнеру прилагается двор, окружённый бетонным забором, с беседкой для приёма граждан внутри.

26 февраля глава государства предложил всем хокимам и прокурорам областей переехать жить в махалли хотя бы на месяц, чтобы понять проблемы «внизу» и «правильнее» ставить задачи и поручения.