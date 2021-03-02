Председатель правления холдинговой корпорации «Узбекнефтегаз» Мехриддин Раззокович Абдуллаев избран президентом футбольного клуба «Бунёдкор» на заседание Наблюдательного совета команды, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления материально-технической базы клуба, обеспечения его успешного участия в соревнованиях и ряд других организационных вопросов.

На днях в СМИ сообщалось, что спонсировать клуб будет хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Но, как уточнили «Газете.uz» в компании, «Узбекнефтегаз» будет выступать спонсором команды (до этого был «Узтрансгаз»).

Ранее президентом «Бунёдкора» (до реорганизации клуба в АО — гендиректором) был Мурад Алиев, который покинул пост в январе 2019 года.

Мехриддин Абдуллаев (1969 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Ташкентского государственного юридического института (2005). С января 2020 года занимает должность главы «Узбекнефтегаза». Ранее он работал первым заместителем председателя Счетной палаты Узбекистана (2017−2020).

Кроме того, он работал первым заместителем хокима Бухарской области по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики, а после обновления структуры управления хокимиятов — первым заместителем хокима области по вопросам экономики и предпринимательства (2016−2017). Также занимал должность исполнительного директора внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов, заместителя министра финансов (2012−2015), главы Республиканского дорожного фонда при Минфине (2015−2016) и другие посты.