Председатель правления холдинговой корпорации «Узбекнефтегаз» Мехриддин Раззокович Абдуллаев избран президентом футбольного клуба «Бунёдкор» на заседание Наблюдательного совета команды, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления материально-технической базы клуба, обеспечения его успешного участия в соревнованиях и ряд других организационных вопросов.
На днях в СМИ сообщалось, что спонсировать клуб будет хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Но, как уточнили «Газете.uz» в компании, «Узбекнефтегаз» будет выступать спонсором команды (до этого был «Узтрансгаз»).
Ранее президентом «Бунёдкора» (до реорганизации клуба в АО — гендиректором) был Мурад Алиев, который покинул пост в январе 2019 года.
Мехриддин Абдуллаев (1969 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Ташкентского государственного юридического института (2005). С января 2020 года занимает должность главы «Узбекнефтегаза». Ранее он работал первым заместителем председателя Счетной палаты Узбекистана (2017−2020).
Кроме того, он работал первым заместителем хокима Бухарской области по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики, а после обновления структуры управления хокимиятов — первым заместителем хокима области по вопросам экономики и предпринимательства (2016−2017). Также занимал должность исполнительного директора внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов, заместителя министра финансов (2012−2015), главы Республиканского дорожного фонда при Минфине (2015−2016) и другие посты.
Zafar Karimov
Это означает что Бунёдкор как и до этого продолжит политику тунеядства. Наши клубы никогда не будут прибыльными, успешными. знаменитыми. Посмотрите на такие клубы как Порту, Бенфика, Лион, Аякс, Шахтер. Вроде не гранды мирового футбола, вроде у них звезды не играют. но они выступают в роли перекупщиков, берут талантливых парней из Африки, Южной Америки и перепродают таким грандам как Реал, Барса, МЮ, Бавария и тд. При это они копейки не берут от государства.