Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 февраля подписал закон «Об аудиторской деятельности» в новой редакции. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 10 ноября 2020 года и одобрен Сенатом 5 февраля. Закон вступит в силу через три месяца.

Как отмечалось во время обсуждения закона сенаторами, действующий закон был принят в 2000 году. Изменения на аудиторском рынке в последние годы привели к снижению качества прямого действия закона. В новой редакции объединены правила и нормы, регулирующие аудиторскую деятельность.

Обновлённый документ предусматривает организацию аудиторской службы, отвечающей требованиям рыночной экономики. Важным аспектом закона является закрепление нормы об исключении аудиторской деятельности из лицензируемых видов деятельности.

Законом определяется, что аудиторская деятельность проводится только на основе международных стандартов аудита. Формируется также перечень социально значимых организаций, подлежащих обязательной аудиторской проверке.

С целью создания удобств для аудиторских организаций законом предусматривается отмена требования к размеру их уставного капитала и установление не менее четырёх аудиторов в качестве минимального количества в аудиторских организациях.

Исходя из международной практики аудиторским организациям запрещено проводить аудиторскую проверку одного и того же хозяйствующего субъекта более семи лет подряд.

Предусмотрено проводить внешний контроль качества работы аудиторских организаций на основе «анализа рисков» и публиковать его результаты на сайте уполномоченного государственного органа и республиканских общественных объединений аудиторов.