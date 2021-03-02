Одним из двух университетов, которые разместятся в Кибрайском районе Ташкентской области рядом с планируемыми к строительству дендропарком и олимпийским городком, будет AKFA University. Первым об этом сообщил блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев. Администрация вуза подтвердила эту информацию.





Участок строительства нового кампуса (25,1 га) обозначен коричневым цветом. Тёмно-фиолетовым цветом выделен участок (16 га) для кампуса Юридического университета. Кадр из эфира «Узбекистан 24».

По данным AKFA University, земельный участок, здания и сооружения на нём приобретены у ООО Toshkent Parranda, которое с 2011 года занимается птицеводством в поселке Тукай-Тепа.

Птицефабрика Toshkent Parranda. Яндекс.Карты.

На первом этапе AKFA University приобрел имущество Toshkent Parranda на площади 10 га. Стороны договорились, что вуз выкупит оставшуюся часть собственности после переезда птицефабрики в другое место.

«Договор о купле недвижимости, относящейся к категории нежилой, оформлен в соответствии с законодательством Республики Узбекистан», — говорится сообщении вуза.

Проект строительства олимпийского городка и дендропарка, рядом с которыми разместятся два университета, а также клиника, экспоцентр, торговые и развлекательные объекты, был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 25 февраля. В этом же районе ещё одну парковую зону планируется разбить по берегам реки Чирчик.

По данным сайта AKFA University, концептуальный дизайн кампуса разработан турецкой компанией NKY Architects and Engineers. Строительные работы будут вестись в несколько этапов. Первый должен быть завершён в 2021 году.





Дизайн кампуса. Фото: akfauniversity.org.

В кампусе, рассчитанном на 10 тысяч студентов, будет несколько зон: зона знаний, жилая зона, административная зона, социальная зона, культурная зона, спортивная зона, а также зона клиники. Все они будут объединены кольцевой дорогой и аллеями для быстрого доступа.

На территории кампуса будут функционировать библиотека, кафетерии, общежитие на 3000 человек, спортивные сооружения, лаборатории, клиника и другие объекты. В клинике студенты в сотрудничестве с опытными врачами будут принимать пациентов.

Сейчас в университете действуют факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии, медсестринского дела, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного инжиниринга, программного инжиниринга и английского языка.

Создание в Ташкенте Университета AKFA, специализирующегося на подготовке специалистов в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук, было утверждено постановлением правительства от 15 февраля 2019 года. Вуз разместился в зданиях Шайхантахурского медицинского колледжа в столице. До 1 января 2022 года университет освобожден от уплаты всех видов налогов и таможенных платежей (кроме сборов).

Университету AKFA предлагалось выделить в постоянное пользование 29,48 га земельной площади в махалле «Парвоз» в Кибрайском районе, находящейся на балансе питомника Manzarali Bog’dorchilik va Gulchilik при хокимияте Ташкента, а также продлить льготы и субсидировать проценты по кредитам. Антимонопольный комитет заявил, что предложения приведут к получению университетом преимущества над другими вузами и негативно скажутся на конкуренции. В итоге документ не был принят.

Согласно открытым данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, ООО AKFA Universiteti зарегистрировано в марте 2019 года. Руководителем указан Бехзод Джалилов, учредителем — Akfa Medline. Компанией Akfa Medline владеют Нигорахон Артыкходжаева (50,4%) и Камолат Мирзаелиева (49,6%). По данным информационно-поисковой системы «Интеллектуал Мулк», товарный знак Akfa Medline принадлежит J-United Group (единственный учредитель — хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев).