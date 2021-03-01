Три человека скончались из-за обвала стены в Ходжейлийском районе Каракалпакстана, сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошёл 28 февраля примерно в 12:30 в махалле «Маданият». Сообщается, что трое граждан — Б. К., С. Л. и Ж. Т. — работали над сносом стены старого дома, который принадлежит А. А. Во время демонтажа на работников упала стена, в результате чего они скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственный отдел районного ОВД возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.

Прокуратура Каракалпакстана взяла следствие под контроль.